Синоптики попереджають про рiзку змiну погоди на Закарпатті

Очікуються сильні дощі, грози, місцями сильні зливи, град та шквали

У Закарпатській області вночі та вдень 22-го червня очікується різка зміна погодних умов. Про це повідомляє Закарпатський обласний центр з гідрометеорології.

"В зв'язку з проходженням холодного фронту в другій половині дня 21-го червня, вночі та вдень 22-го червня по Закарпатській області очікується різка зміна погодних умов. Передбачаються сильні дощі, грози, місцями: сильні зливи, град та шквали 20-25 м/с. Зниження денних температур до +15-20, на високогір'ї до +3-5 тепла", - йдеться у повідомленні.

Крім цього, 21-22 червня на річках області та на малих водотоках очікуються підвищення рівнів води на 0,3-1,0 м, в нижній течії р.Боржава - 1,0-1,5 м.

Ввечері 21-го, вночі та вдень 22-го червня в місцях проходження сильних злив буде формуватись значний місцевий стік, можливе утворення невеликих локальних селів.

Нагадаємо, 12 червня в Ужгороді пройшов сильний град. Як повідомив РБК-Україна мешканець Ужгорода, злива з градом продовжувалася 15-20 хвилин.

На Закарпатті буревій пошкодив дахи на сотнях будівель, зокрема на території Іршавського та Тячівського районів було пошкоджено покрівлі 250 будівель. Внаслідок негоди були знеструмлені 42 населені пункти області.