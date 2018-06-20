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Синоптики попереджають про рiзку змiну погоди на Закарпатті

НовиниСуспільство    20.06.2018 - 22:34
Фото: Ужгород (facebook.com/sergej.denisenko)
Фото: Ужгород (facebook.com/sergej.denisenko)

Очікуються сильні дощі, грози, місцями сильні зливи, град та шквали

У Закарпатській області вночі та вдень 22-го червня очікується різка зміна погодних умов. Про це повідомляє Закарпатський обласний центр з гідрометеорології.

"В зв'язку з проходженням холодного фронту в другій половині дня 21-го червня, вночі та вдень 22-го червня по Закарпатській області очікується різка зміна погодних умов. Передбачаються сильні дощі, грози, місцями: сильні зливи, град та шквали 20-25 м/с. Зниження денних температур до +15-20, на високогір'ї до +3-5 тепла", - йдеться у повідомленні.

Крім цього, 21-22 червня на річках області та на малих водотоках очікуються підвищення рівнів води на 0,3-1,0 м, в нижній течії р.Боржава - 1,0-1,5 м.

Ввечері 21-го, вночі та вдень 22-го червня в місцях проходження сильних злив буде формуватись значний місцевий стік, можливе утворення невеликих локальних селів.

Нагадаємо, 12 червня в Ужгороді пройшов сильний град. Як повідомив РБК-Україна мешканець Ужгорода, злива з градом продовжувалася 15-20 хвилин.

На Закарпатті буревій пошкодив дахи на сотнях будівель, зокрема на території Іршавського та Тячівського районів було пошкоджено покрівлі 250 будівель. Внаслідок негоди були знеструмлені 42 населені пункти області.

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Теги публікації: Закарпатська область, гроза, синоптики  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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