Синоптики предупреждают о пожарной опасности

Погода в Украине 25 октября способствует удержанию уровня пожарной опасности. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

По данным Укргидрометцентра, 24-25 октября в большинстве районов западных, северных, Черкасской, Кировоградской, Винницкой, Донецкой, Луганской, Запорожской и Одесской областей чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Напомним, сегодня ночью и утром в Украине туман, видимость 200-500 м. По Киеву и Киевской области 24 октября ночью и утром туман, видимость 200-500 м.

По прогнозу Украинского Гидрометцентра, в западных областях облачно, температура воздуха днем достигнет +16+19. Кроме того, в Закарпатской области ожидается +22+24. Центр Украины тоже теплый, днем температура воздуха достигнет +17+19, а в восточных областях днем будет +15+18.

В комментарии РБК-Украина заместитель начальника отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Наталья Голеня сообщила, что зима в Украине ожидается теплая, а именно в пределах климатической нормы или выше нормы на 1,5-2 градуса.

Отметим, что средняя температура воздуха за три месяца весны 2019 года составляла 10,9 градусов тепла, что на 2,7 градусов выше климатической нормы. Нынешняя весна заняла четвертую позицию среди самых теплых в Киеве с 1881 года.