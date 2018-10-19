Синоптики предупреждают о пожарной опасности в Украине

Иллюстративное фото (dsns.gov.ua)

В частности, чрезвычайная пожарная опасность ожидается сегодня в Киеве и области

В Украине 19-21 октября на большей части территории ожидается чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность. Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

По данным Укргидрометцентра, 19-21 октября на большей части территории Украины чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность.

"19 октября в Киеве и в большинстве районов Киевской области чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность", - говорится в сообщении.

Напомним, на пожарах в Украине с начала года погибли почти 1,3 тыс. человек.

С 13 по 16 октября на пожарах в Украине погибли 26 человек, еще 13 человек пострадали.

По данным спасателей, основными причинами возникновения возгораний в квартирах есть собственная халатность граждан и пренебрежение элементарными правилами пожарной безопасности в быту.

Кроме того, сообщалось, что в центре Харькова по ул. Рымарской сгорели 5 авто.