Синоптики попереджають про пожежну небезпеку в Україні

Зокрема, надзвичайна пожежна небезпека очікується сьогодні у Києві та області
В Україні 19-21 жовтня на більшій частині території очікується надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека. Про це передає РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державної служби із надзвичайних ситуацій (ДСНС).
За даними УкрГідрометцентру, 19-21 жовтня на більшій частині території України надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека.
"19 жовтня у Києві та в більшості районів Київської області надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, на пожежах в Україні з початку року загинули майже 1,3 тис. осіб.
З 13 по 16 жовтня на пожежах в Україні загинули 26 людей, ще 13 осіб постраждали.
За даними рятувальників, основними причинами виникнення займань у помешканнях є власна недбалість громадян та нехтування елементарними правилами пожежної безпеки у побуті.
Крім того, повідомлялося, що у центрі Харкова по вул. Римарській згоріли 5 авто.