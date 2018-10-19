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Синоптики попереджають про пожежну небезпеку в Україні

Новини » Суспільство    19.10.2018 - 09:25
Ілюстративне фото (dsns.gov.ua)
Ілюстративне фото (dsns.gov.ua)

Зокрема, надзвичайна пожежна небезпека очікується сьогодні у Києві та області

В Україні 19-21 жовтня на більшій частині території очікується надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека. Про це передає РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державної служби із надзвичайних ситуацій (ДСНС).

За даними УкрГідрометцентру, 19-21 жовтня на більшій частині території України надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека.

"19 жовтня у Києві та в більшості районів Київської області надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, на пожежах в Україні з початку року загинули майже 1,3 тис. осіб.

З 13 по 16 жовтня на пожежах в Україні загинули 26 людей, ще 13 осіб постраждали.

За даними рятувальників, основними причинами виникнення займань у помешканнях є власна недбалість громадян та нехтування елементарними правилами пожежної безпеки у побуті.

Крім того, повідомлялося, що у центрі Харкова по вул. Римарській згоріли 5 авто.

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