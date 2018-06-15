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Синоптики предупреждают о пожарной опасности в Украине до 18 июня

НовостиОбщество    15.06.2018 - 12:11
Иллюстративное фото (oda.odessa.gov.ua)
Иллюстративное фото (oda.odessa.gov.ua)

В частности, в районе Чернобыля сегодня ожидается высокая пожарная опасность

Синоптики предупреждают о пожарной опасности в Украине до 18 июня 2018 года. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Так, по информации украинских синоптиков, сегодня, 15 июня 2018 года, в Украине, кроме большинства районов западных, северных, Черкасской и Полтавской областей, сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Также чрезвычайная пожарная опасность ожидается сегодня в районе Тетерева, Белой Церкви, Борисполя и Барышевки Киевской области, а в районе Чернобыля - высокая пожарная опасность.

"16-18 июня в южной части, восточных, Днепропетровской и Кировоградской областях сохранится чрезвычайный (5 класса) уровень пожарной опасности", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что сегодня в западных областях Украины пройдут сильные дожди.

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Теги публикации: ГСЧС, пожарная опасность  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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