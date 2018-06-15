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Синоптики попереджають про пожежну небезпеку в Україні до 18 червня

НовиниСуспільство    15.06.2018 - 12:11
Ілюстративне фото (oda.odessa.gov.ua)
Ілюстративне фото (oda.odessa.gov.ua)

Зокрема, в районі Чорнобиля сьогодні очікується висока пожежна небезпека

Синоптики попереджають про пожежну небезпеку в Україні до 18 червня 2018 року. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Так, за інформацією українських синоптиків, сьогодні, 15 червня 2018 року, в Україні, крім більшості районів західних, північних, Черкаської та Полтавської областей, утримається надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Також надзвичайна пожежна небезпека очікується сьогодні у районі Тетерева, Білої Церкви, Борисполя та Баришівки Київської області, а в районі Чорнобиля - висока пожежна небезпека.

"16-18 червня в південній частині, східних, Дніпропетровській та Кіровоградській областях утримається надзвичайний (5 класу) рівень пожежної небезпеки", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що сьогодні в західних областях України пройдуть сильні дощі.

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Теги публікації: ДСНС, пожарная опасность  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс доллара, новини України, ООС
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