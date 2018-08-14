Синоптики попереджають про підйом рівня води в річках України

Підйом рівня води в річках України очікується 15-17 серпня

У річках Львiвської та Iвано-Франкiвської областей у період з 15 по 17 серпня 2018 року очікується підйом рівня води. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Держслужби України з надзвичайних ситуацій.

Як зазначається, у разі сильних злив можливе формування значного мiсцевого стоку. Крім того, в горах є загроза утворення окремих селевих потоків.

"За даними Укргідрометцентру, 15-17 серпня на рiчках басейнiв Сяну, Днiстра (Львiвська, Iвано-Франкiвська області) очiкується пiдйом рiвнiв води на 0,2-1 м над рiвнями на 8 год 14 серпня без негативних наслідків", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що сьогодні, 14 серпня 2018 року, на всій території України опадів не очікується, температура повітря підніметься до +35. Так, на заході України сьогодні буде до +33 градусів, а вночі - до +20, на півночі - до +32 градусів і до +19, в центрі - до +33, а вночі - до +18. На сході України сьогодні до +33, вночі - до +20, на півдні вдень до +35, вночі - до +20.

Крім того, повідомлялося, що в Україні 13 серпня 2018 року буде переважати надзвичайний рівень пожежної небезпеки 5 класу.