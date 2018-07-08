Рівень води може піднятися 0,2-0,7 м над фактичними рiвнями

Синоптики попереджають про підйом рівня води в річках України 8 і 9 липня. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Так, згідно з даними Укргідрометцентру, 8-9 липня у зв'язку з очiкуваними сильними опадами, на рiчках басейнiв Прута та Сiрету очiкується змiна гiдрологiчного режиму з пiдйомами рiвнiв води на 0,2-0,7 м над фактичними рiвнями станом на 8:00 годину 6 липня.

Як повідомляють синоптики, при дуже сильних зливах можливе формування значного мiсцевого та схилового стоку.

"8-9 липня на рiчках басейну Днiстра в межах Iвано-Франкiвської області очiкується пiдйом рiвнiв води на 0,2 - 0,7 м над рiвнями на 8 год 6 липня", - зазначають у прес-службі ДСНС.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 8 липня в Україні очікуються локальні короткочасні дощі.