Возможно затопление сельскохозяйственных угодий

Синоптики предупреждают о подъеме уровня воды в реках Украины в период с 29 июня до 1 июля 2018 года. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Так, по информации синоптиков, в связи с ожидаемыми сильными дождями в течение 29-30 июня на реках бассейнов Днестра, Сяна, Прута и Сирета (Львовская, Ивано-Франковская, Черновицкая области) возможно формирование дождевых паводков с подъемами уровней воды на 0,5-1,5 м, на отдельных участках и в местах сужения русел до 2,0-2,5 м. Кроме того, в указанных районах возможен выход воды на заводь и образование локальных селевых потоков.

Кроме того, сегодня на р. Прут на участке Коломыя ожидается подъем уровня воды на 1,3 - 1,8 м, а на р.Прут - г. Черновцы ожидается прохождение максимального уровня паводка 193 -246 см над нулем поста.

Также отмечается, что сегодня и завтра подъем уровней воды ожидается на реках бассейна Днестра в пределах Львовской области на 0,5 - 1,5 м, в пределах Ивано-Франковской области - 1,0-2,0 м, местами затопление заводей, сельскохозяйственных угодий, а в горных районах возможно затопление хозяйственных объектов.

Повышение уровня воды ожидается и в Днестре на участке Галич-Залещики - на 1,0-2,0 м.

"29 июня - 1 июля на реках бассейна Днестра (Тернопольская, Хмельницкая, Винницкая области) ожидается подъем уровней воды на 0,2 - 1,0 м над уровнями 28 июня на 08 часов. При сильных дождях возможно формирование значительного местного стока", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что синоптики предупреждают об ухудшении погодных условий в Украине сегодня, 29 июня 2018 года.