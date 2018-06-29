Можливе затоплення сільськогосподарських угiдь

Синоптики попереджають про підйом рівня води в річках України у період з 29 червня до 1 липня 2018 року. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Так, за інформацією синоптиків, у зв’язку з очікуваними сильними дощами протягом 29-30 червня на річках басейнів Дністра, Сяну, Прута та Сiрету (Львiвська, Iвано-Франкiвська, Чернівецька області) можливе формування дощових паводків з пiдйомами рiвнiв води на 0,5-1,5 м, на окремих дiлянках та у мiсцях звуження русел до 2,0-2,5 м. Крім того, у вказаних районах можливий вихiд води на заплаву та утворення локальних селевих потоків.

Крім того, сьогодні на р. Прут ділянці Коломия очікується підйом рівня води на 1,3 - 1,8 м, а на р. Прут- м. Чернівці очікується проходження максимального рівня паводку 193 -246 см над нулем поста.

Також зазначається, що сьогодні та завтра пiдйом рiвнiв води очікується на річках басейну Днiстра в межах Львiвської областi на 0,5 - 1,5 м, в межах Iвано-Франкiвської областi - 1,0 - 2,0 м, мiсцями затоплення заплав, сільськогосподарських угiдь, а в гiрських районах можливе затоплення господарчих обєктiв.

Підвищення рівня води очікується і у Днiстрi на дiлянцi Галич-Залiщики - на 1,0-2,0 м.

"29 червня - 1 липня на рiчках басейну Днiстра (Тернопiльська, Хмельницька, Вiнницька області) очiкується пiдйом рiвнiв води на 0,2 - 1,0 м над рiвнями 28 червня на 08 год. При сильних дощах можливе формування значного мiсцевого стоку", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що синоптики попереджають про погіршення погодних умов в Україні сьогодні, 29 червня 2018 року.