Синоптики предупреждают о подъеме уровней воды в водоемах Украины

Местами возможен начальный выход воды на заводь

На реках бассейна Западного Буга (Львовская, Волынская обл.) 4-5 августа ожидается ожидается подъем уровней воды на 0,1 - 0,5 м. Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

"По данным Укргидрометцентра, 4 - 5 августа на реках бассейна Западного Буга (Львовская, Волынская обл.) ожидается подъем уровней воды на 0,1 - 0,5 м над уровнями. Местами возможен начальный выход воды на заводь", - говорится в сообщении.

Напомним, в Украине 4-6 августа ожидается высокий (4 класса) и чрезвычайный уровень пожарной опасности в некоторых областях: 4 августа в восточных и Сумской областях, 5 августа и в Черниговской, Кировоградской, Запорожской и Ровенской областях, 6 августа в Полтавской, Житомирской и Винницкой областях будет преобладать чрезвычайный (5 класса) уровень пожарной опасности.

В Киеве 4-5 августа ожидается высокий уровень пожарной опасности. В Киевской области 4-5 августа также будет преобладать высокая пожарная опасность.