Синоптики попереджають про підйом рівнів води у річках на Закарпатті

Новини Надзвичайні події 20.07.2018 - 15:39
Ілюстративне фото (pixabay.com/renatalferro)
Ілюстративне фото (pixabay.com/renatalferro)

Негативних наслідків не очікується

Синоптики попереджають про підйом рівнів води у річках на Закарпатті сьогодні, 20 липня, у другій половині дня. Про це йдеться у повідомленні Держслужби України з надзвичайних ситуацій.

Так, повідомляється, що через сильні зливи на Закарпатті рівень води вище норми підніметься у Верхнiй Тисi орієнтовно на 0,3-0,8 м. Крім того очікується формування місцевого та схилового стоку.

Разом з тим, негативних наслідків не очікується, можливе лише утворення невеликих селевих потоків.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що за даними Держслужби з надзвичайних ситуацій, сьогодні у Києві та області очікуються грози.

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Теги:  Закарпаття,  ДСНС,  водоемы  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС