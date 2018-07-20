Синоптики попереджають про підйом рівнів води у річках на Закарпатті
Негативних наслідків не очікується
Синоптики попереджають про підйом рівнів води у річках на Закарпатті сьогодні, 20 липня, у другій половині дня. Про це йдеться у повідомленні Держслужби України з надзвичайних ситуацій.
Так, повідомляється, що через сильні зливи на Закарпатті рівень води вище норми підніметься у Верхнiй Тисi орієнтовно на 0,3-0,8 м. Крім того очікується формування місцевого та схилового стоку.
Разом з тим, негативних наслідків не очікується, можливе лише утворення невеликих селевих потоків.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що за даними Держслужби з надзвичайних ситуацій, сьогодні у Києві та області очікуються грози.