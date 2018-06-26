Подъем уровней воды в реках Украины ожидается 27-30 июня

Синоптики предупреждают о подъеме уровней воды в реках Украины в второй половине дня 27 и в течение 28-30 июня 2018 года. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной слжуби Украины по чрезвычайным ситуациям.

Как отмечается, в связи с ожидаемыми сильными дождями, на реках бассейнов Днестра, Сяна, Прута и Сирета (Львовская, Ивано-Франковская, Черновицкая области) возможно формирование дождевых паводков с подъемами уровней воды на 0,5-1,5 м, на отдельных участках и в местах сужения русел до 2,0-2,5 м (над уровнями на 08 час 26 июня).

Кроме того, в ГСЧС отмечают, что возможен выход воды на пойму, интенсивный местный схиловий сток и образование локальных селевых потоков, которые могут иметь опасные последствия.

Напомним, ранее сообщалось, что на юге, в центре и на севере Украины на протяжении ближайших дней сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности.