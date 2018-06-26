Підйом рівнів води у річках України очікується 27-30 червня

Синоптики попереджають про підйом рівнів води у річках України у другій половині дня 27 та протягом 28-30 червня 2018 року. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Державної слжуби України з надзвичайних ситуацій.

Як зазначається, зв’язку з очікуваними сильними дощами, на річках басейнів Дністра, Сяну, Прута та Сiрету (Львiвська, Iвано-Франкiвська, Чернівецька області) можливе формування дощових паводків з пiдйомами рiвнiв води на 0,5-1,5 м, на окремих дiлянках та у мiсцях звуження русел до 2,0-2,5 м (над рiвнями на 08 годину 26 червня).

Крім того, у ДСНС зазначають, що можливий вихiд води на заплаву, інтенсивний мiсцевий схиловий сток та утворення локальних селевих потоків, що можуть мати небезпечні наслідки.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на півдні, в центрі та на півночі України протягом найближчих днів збережеться надзвичайний рівень пожежної небезпеки.