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Синоптики предупреждают о чрезвычайной пожарной опасности в Украине

НовостиПроисшествия    26.06.2018 - 08:23
Фото: иллюстративное фото (oda.odessa.gov.ua)
Фото: иллюстративное фото (oda.odessa.gov.ua)

Пожарная опасность сохраниться на юге, в центре и на севере Украины

На юге, в центре и на севере Украины в течение ближайших дней сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности. Об этом говорится в сообщении Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Сообщается, что 26-27 июня в большинстве районов южных, Кировоградской, Днепропетровской, Сумской и Полтавской областей будет преобладать чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность.

В Киевской области 26-28 июня в районе Мироновки, Борисполя, Яготина и Фастова сохранится чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность. 27-28 июня в районе Чернобыльской зоны - высокая (4 класса) пожарная опасность.

Напомним, ранее сообщалось, что на пожарах в Украине за неделю погибли 10 человек.

 

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Теги публикации: ГСЧС, пожарная опасность, синоптики  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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