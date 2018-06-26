Синоптики предупреждают о чрезвычайной пожарной опасности в Украине

Пожарная опасность сохраниться на юге, в центре и на севере Украины

На юге, в центре и на севере Украины в течение ближайших дней сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности. Об этом говорится в сообщении Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Сообщается, что 26-27 июня в большинстве районов южных, Кировоградской, Днепропетровской, Сумской и Полтавской областей будет преобладать чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность.

В Киевской области 26-28 июня в районе Мироновки, Борисполя, Яготина и Фастова сохранится чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность. 27-28 июня в районе Чернобыльской зоны - высокая (4 класса) пожарная опасность.

Напомним, ранее сообщалось, что на пожарах в Украине за неделю погибли 10 человек.