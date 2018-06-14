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Синоптики попереджають про підйом рівнів води у річках України 14-16 червня

НовиниСуспільство    14.06.2018 - 14:25
Ілюстративне фото (Pixabey)
Ілюстративне фото (Pixabey)

Також можливе формування значного мiсцевого та схилового стоку

Синоптики попереджають про підйом рівнів води у річках України 14-16 червня 2018 року. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

"За даними Укргідрометцентру, 14-16 червня очікується підйом рівнів води (в межах русла) над поточними рівнями, на: рiчках басейнів Сяну, Днiстра (Львiвська, Iвано-Франкiвська обл.) - 0,5-1,5 м; рiчках басейнів Прута та Сірету - 0,3-1,0 м; рiчках басейну Захiдного Бугу - 0,2 - 0,7 м", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, також можливе формування значного мiсцевого та схилового стоку,  а у гірських районах можуть утворюватися локальні селеві потоки, що може призвести до небезпечних наслідків.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що синоптики попереджають про дощі та грози в Україні завтра, 15 червня 2018 року.

Погода на сьогодні: в Україні дощі з грозами, температура до +34 Синоптики попереджають про пожежну небезпеку в Україні
Теги публікації: Гідрометцентр, ДСНС, водоемы  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс доллара, новини України, ООС
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