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Синоптики предупреждают о дождях и грозах в Украине

НовостиОбщество    14.06.2018 - 12:48
Иллюстративное фото (УНИАН)
Иллюстративное фото (УНИАН)

Дожди и грозы в Украине ожидаются завтра

Синоптики предупреждают о дождях и грозах в Украине завтра, 15 июня 2018 года. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Украинского гидрометцентра в Facebook.

"15 июня в западных, северных, Харьковской, местами в центральных областях кратковременные дожди, местами грозы, ночью на крайнем западе страны местами сильные дожди; на остальной территории без осадков. Ветер преимущественно восточный, 5-10 м/с", - говорится в сообщении.

Как отмечается, ночью по Украине ожидается от +13 до +18 градусов, днем - от
+ 22 до +27, в южных, восточных областях и в Днепропетровской области местами ожидается 30-34 градуса тепла, в высокогорье Карпат - от +14 до +19.

 

15 июня в западных, северных, Харьковской, местами в центральных областях кратковременные дожди, местами грозы, ночью...

Опубликовано Украинский гидрометцентр 14 июня 2018 г.

Кроме того, отмечается, что завтра в Киеве ожидается кратковременный дождь и до +26 градусов тепла днем.

 

Завтра в Киеве кратковременный дождь. Температура ночью 16-18°, днем 24-26°. #погода #украина #киев #weather #ukraine #kyiv

Опубликовано Украинский гидрометцентр 14 июня 2018 г.

Напомним, ранее сообщалось, что на западе Украины сегодня, 14 июня 2018 года, ожидаются грозы и местами шквалы.

Погода на сегодня: в Украине дожди с грозами, температура до +34 В результате непогоды в Черновицкой области остаются обесточенными 48 населенных пунктов
Теги публикации: Гидрометцентр, гроза  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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