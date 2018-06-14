Дожди и грозы в Украине ожидаются завтра

Синоптики предупреждают о дождях и грозах в Украине завтра, 15 июня 2018 года. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Украинского гидрометцентра в Facebook.

"15 июня в западных, северных, Харьковской, местами в центральных областях кратковременные дожди, местами грозы, ночью на крайнем западе страны местами сильные дожди; на остальной территории без осадков. Ветер преимущественно восточный, 5-10 м/с", - говорится в сообщении.

Как отмечается, ночью по Украине ожидается от +13 до +18 градусов, днем - от

+ 22 до +27, в южных, восточных областях и в Днепропетровской области местами ожидается 30-34 градуса тепла, в высокогорье Карпат - от +14 до +19.

15 июня в западных, северных, Харьковской, местами в центральных областях кратковременные дожди, местами грозы, ночью... Опубликовано Украинский гидрометцентр 14 июня 2018 г.

Кроме того, отмечается, что завтра в Киеве ожидается кратковременный дождь и до +26 градусов тепла днем.

Завтра в Киеве кратковременный дождь. Температура ночью 16-18°, днем 24-26°. #погода #украина #киев #weather #ukraine #kyiv Опубликовано Украинский гидрометцентр 14 июня 2018 г.

Напомним, ранее сообщалось, что на западе Украины сегодня, 14 июня 2018 года, ожидаются грозы и местами шквалы.