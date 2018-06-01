Синоптики предупреждают о подъеме уровней воды в водоемах Украины

В горных районах существует угроза схода селевых потоков

3-4 июня на реках бассейнов Прута и Сирета ожидается дождевой паводок с подъемами уровней воды. Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

"По данным Укргидрометцентра, 3-4 июня на реках бассейнов Прута и Сирета ожидается дождевой паводок с подъемами уровней воды на 0,3-1,0 м над текущими уровнями по состоянию на 8 час. 1 июня. В бассейнах Прута и Сирета при очень сильных ливнях возможно формирование значительного местного и склонного стока", - говорится в сообщении.

Кроме этого, сообщается, что в горных районах существует угроза схода селевых потоков.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве 2-4 июня сохранится чрезвычайный, 5 класса, уровень пожарной опасности.