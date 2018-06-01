В Киеве 2-4 июня сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности

Опасности присвоен максимальный, 5 класс

В Киеве 2-4 июня сохранится чрезвычайный, 5 класса, уровень пожарной опасности. Об этом предупредили в Украинском гидрометцентре.

Специалисты призывают киевлян максимально осторожно обращаться с огнем, особенно в лесопарковых зонах, и напоминают о правилах поведения в случае возникновения пожара.

Если вы оказались в очаге пожара:

- не паникуйте и не принимайте поспешных необдуманных решений;

- не убегайте от пламени, быстро приближается, в противоположную от огня сторону, преодолевайте кромку огня против ветра, закрыв голову и лицо одеждой;

- из опасной зоны, к которой приближается пламя, выходите быстро, перпендикулярно направлению распространения огня;

- если убежать от пожара невозможно, то выйдите на открытую местность или поляну, войдите в водоем или накройтесь мокрой одеждой и дышите воздухом, над самой поверхностью земли (здесь оно менее задымленный) рот и нос при этом прикрывайте одеждой или куском любой ткани;

- гасить пламя небольших низовых пожаров можно, забивая его ветками лиственных пород деревьев, заливая водой, забрасывая влажным грунтом и затаптывая ногами

- во время тушения пожара не отходите далеко от дорог и просек, не упускайте из виду других участников тушения пожара, поддерживайте с ними связь с помощью голоса;

- будьте осторожны в местах горения высоких деревьев, они могут обрушиться и травмировать вас,

- особенно будьте осторожны в местах торфяных пожаров, учитывайте, что там могут создаваться глубокие воронки, поэтому двигайтесь по возможности проверяя палкой глубину слоя выгорел;

- после выхода из очага пожара сообщите местные органы власти и пожарную службу о месте, размерах и характере пожара.

Также гражданам напомнили о том, как оказать первую помощь при ожогах:

- посадите или положите пострадавшего;

- обливайте места ожогов большим количеством воды (не менее 15 минут);

- по возможности снимите с пораженных мест кольца, часы, пояса, обувь до того, как эти места не начали отекать;

- снять предметы одежды, которые сгорели или еще тлеют, можно только в том случае, если они не прилипли к пораженным местам пострадавшего;

- кожу вокруг ожогов нужно обработать раствором марганцовки или спиртом

- все ожоги необходимо защитить, прикрывая их чистой тканью без ворса (простыня или наволочка, чистыми салфетками)

- вызвать скорую помощь по телефону "103".

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине, из-за погодных условий, объявлен высокий уровень пожароопастности. На 1 июня.