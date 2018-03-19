Синоптики попереджають про підйоми рівнів води на річках України протягом 19-21 березня 2018 року. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

"За даними Укргідрометцентру, 19-20 березня на р. Латориця - м.Чоп вода утримуватиметься на заплавi мiждамбового простору. Протягом 19-20 березня на р.Тиса - м.Чоп очiкується пiдвищення рiвня води на 0,7-1,2 м над рiвнями на 8 годину 19 березня, без виходу води на заплаву", - йдеться у повідомленні.

Крім того, зазначається, що через зниження температури повітря 19-21 березня, на річках Правобережжя країни очікується відновлення льодових явищ у вигляді заберегів, а на річках Лівобережжя - посилення льодових явищ. Як повідомляється, місцями можливе формування зажорів льоду з різким коливанням рівнів води.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що негода в Україні сьогодні, 19 березня 2018 року, буде супроводжуватися снігопадами і завірюхами в центральних і південних областях.