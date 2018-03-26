Синоптики предупреждают об ослаблении ледостава на реках Украины

На водохранилищах Днепра разрушение льда ожидается с 27 марта

На реках и водохранилищах Украины в ближайшее время ожидается ослабление ледостава. Об этом говорится в сообщении Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Сообщается, что, по данным Гидрометцентра, на реках и водохранилищах страны ожидается постепенное ослабление ледостава, на реках Правобережье - разрушение и очистка от льда.

Кроме того, 26 марта на украинском участке Дуная возле Вилково Одесской области ожидается колебание уровня воды в пределах 160-170 см над нулем поста (превышение отметки затопления пониженных незаселенных участков города).

С 27 марта на днепровских водохранилищах (кроме Каховского водохранилища, где ледовые явления отсутствуют) ожидается начало разрушения льда.

Напомним, ранее сообщалось, что Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям в рамках создания вертолетной службы спасения получит 55 вертолетов из Франции.