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Интервью

Аваков: МВД получит 55 французских вертолетов

НовостиПолитика    23.03.2018 - 15:41
Фото: Арсен Аваков и Жан-Ив Ле Дриан (mvs.gov.ua)
Фото: Арсен Аваков и Жан-Ив Ле Дриан (mvs.gov.ua)

Украина рассчитывает уже в этом году получить первые вертолеты

Министерство внутренних дел Украины (МВД) получит 55 французских вертолетов компании Airbus Helicopters. Об этом заявил глава МВД Арсен Аваков, сообщает пресс-служба МВД.

Так, сегодня, 23 марта, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков и министр Европы и иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан подписали Заявление о намерениях относительно развития двустороннего сотрудничества между МВД Украины и МИД Франции. По словам Авакова, согласно документу, вертолетный парк МВД должны пополнить 55 машин компании Airbus Helicopters. Глава МВД добавил, что Украина рассчитывает уже в этом году получить первые вертолеты.

"Вертолеты французского производства будут помогать нести службу Госслужбе по чрезвычайным ситуациям, Нацгвардии, Нацполиции и Госпогранслужбе. МВД планирует получить вертолеты трех моделей - Н145, Н125 и Н225", - говорится в сообщении.

  • Н125 - превосходит другие одномоторные вертолеты по производительности и универсальности, не требует высокого уровня обслуживания и демонстрирует высокие показатели работы в высокогорье.
  • Н145 - имеет высокую степень эксплуатационной готовности и гибкости, особенно в условиях жаркого климата и в высокогорье.
  • Н225 - обладает самыми высокими в отрасли характеристиками скорости, дальности полета, загрузки и надежности в категории 11-тонных двухдвигательных машин.

Напомним, ранее президент Украины Петр Порошенко сообщал, что ГСЧС получит от Франции первые четыре вертолета уже в этом году.

Захват заложников во Франции: увеличилось количество погибших ГСЧС получит от Франции первые четыре вертолета уже в этом году, - Порошенко
Теги: Франция, Министерство внутренних дел Украины, Арсен Аваков
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