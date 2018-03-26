Синоптики попереджають про ослаблення льодоставу на річках України

На водосховищах Дніпра руйнування льоду очікується з 27 березня

На річках і водосховищах України найближчим часом очікується ослаблення льодоставу. Про це йдеться в повідомленні Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Повідомляється, що, за даними Гідрометцентру, на річках та водосховищах країни очікується поступове ослаблення льодоставу, на річках Правобережжі - руйнування і очищення від льоду.

Крім того, 26 березня на українській ділянці Дунаю біля Вилкового Одеської області очікується коливання рівня води в межах 160-170 см над нулем поста (перевищення позначки затоплення понижених незаселених ділянок міста).

З 27 березня на дніпровських водосховищах (окрім Каховського водосховища, де льодові явища відсутні) очікується початок руйнування льоду.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Державна служба України з надзвичайних ситуацій в рамках створення вертолітної служби порятунку отримає 55 вертольотів з Франції.