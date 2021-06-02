UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Синоптики предупреждают об опасных ночных ливнях: список областей

Автор: Инна Собора

Ночью в ряде восточных и южных областей ухудшится погода. Синоптики прогнозируют значительные дожди.

Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.

Так, ливни прогнозируют в Николаевской, Херсонской, Днепропетровской, Харьковской и Луганской областях.

Там дожди начнутся после 21:00 сегодня вечером и будут идти до 9 утра. Ожидается, что количество осадков составит 15-49 мм за 12 часов и менее.

В этих областях объявлен и уровень опасности (желтый). Это означает, погодные условия потенциально опасны для населения, инфраструктуры и окружающей природной среды. Рекомендуется сохранять повышенную внимательность и осторожность, следить за сообщениями о возможном дальнейшем осложнении погодных условий.

РБК-Украина писало, что сегодня, 2 июня погодные условия ухудшатся в восточной, центральной и южной части Украины.

Напомним, что сегодня в Украине из-за порывов ветра и грозу обесточены 50 населенных пунктов. В результате сработали системы автоматической защиты ЛЭП.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины дождиПогода