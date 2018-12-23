Синоптики предупреждают об опасности схода лавин

Иллюстративное фото (dsns.gov.ua)

Ожидается 3 уровень лавинной опасности

В западных регионах Украины из-за метелей и снегопадов 23 и 24 декабря возможны схождения лавин. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Как сообщается, схождения лавин возможны у высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей.

"В связи с метелями и снегопадами, 23 и 24 декабря у высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", - отметили в ведомстве.

Напомним, что по данным синоптиков, сегодня, 22 декабря, на всей территории Украины ожидаются дожди с мокрым снегом, температура воздуха днем от +1 до +8.

На западе ожидаются дожди с мокрым снегом, днем температура прогреется до +4. В северных областях температура днем от 0 до +3, ночью до +3. В центре дожди, днем от -1 до +3, ночью от -1 до -3. На востоке температура будет колебаться от 0 до +5. На юге дожди с мокрым снегом, от 0 до +7. В Крыму от +3 до +8.