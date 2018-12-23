Погода на сьогодні: в Україні дощі з мокрим снігом, вдень до +8

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У Києві вдень від 0 до +2

Погода на сьогодні: 23 грудня 2018 на всій території України очікуються дощі з мокрим снігом, температура повітря вдень від +1 до +8. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Гідрометцентр при Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Прогноз погоди в регіонах на сьогодні

За прогнозом синоптиків, на заході дощі з мокрим снігом, температура повітря вдень від 0 до +4, вночі від 0 до +4. У північних областях вдень від 0 до +3, вночі від 0 до +3. В центрі вдень від -1 до +3, вночі від -1 до -3.

На сході вдень від 0 до +5, вночі від 0 до +3. На півдні теж дощі з мокрим снігом, температура вдень від +3 до +7, вночі від 0 до +4. У Криму дощі, вдень від +6 до +8, вночі від +3 до +5.

Фото: погода в Україні на 22 грудня 2018

Погода у Києві на сьогодні

У столиці України 23 грудня пройдуть дощі з мокрим снігом, вдень від 0 до +2, вночі від 0 до +2. Вітер південно-західний, 7-12 м/с.

Фото: погода в Україні на 22 грудня 2018