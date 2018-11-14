Синоптики предупреждают о мокром снеге и гололедице в Украине

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Ожидаются незначительные осложнения движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц

В Киеве, в северных и центральных областях сегодня, 14 ноября, ожидается мокрый снег и гололедица. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

По данным Укргидрометцентра, днем 14 ноября и ночью 15 ноября в Житомирской, Винницкой, Киевской, Черниговской, Черкасской и Кировоградской областях снег с дождем (временное образование снежного покрова высотой 3-6 см), местами налипание мокрого снега, гололед; на дорогах гололедица.

"Ожидаются незначительные осложнения движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц", - говорится в сообщении.

Отметим, согласно прогнозу синоптиков, 14 ноября 2018 на западе, в центре, а также на севере Украины ожидается дождь с мокрым снегом, на остальной территории – без осадков, температура воздуха днем от -0 до +13.

В столице Украины 14 ноября дождь с мокрым снегом, днем от 0 до +2, ночью от -4 до -2. Ветер юго-восточный, 7-12 м/сек.

Как писал Styler, народный синоптик Наталья Диденко рассказала, что в многих областях Украины ожидается мокрый снег и гололед.

"14 ноября в Киевской, Житомирской, Черниговской, Винницкой областях и в западной части Черкасской области ожидается мокрый снег, налипание мокрого снега. На дорогах гололедица. В западной части Украины ожидается преимущественно дождь", - рассказала синоптик.