Синоптики попереджають про мокрий сніг та ожеледицю в Україні

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Очікуються незначні ускладнення руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць

У Києві, північних та центральних областях сьогодні, 14 листопада, очікується мокрий сніг та ожеледиця. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

За даними Укргідрометцентру, вдень 14 листопада та вночі 15 листопада у Житомирській, Вінницькій, Київській, Чернігівській, Черкаській та Кіровоградській областях сніг з дощем (тимчасове утворення снігового покриву висотою 3-6 см), місцями налипання мокрого снігу, ожеледь; на дорогах ожеледиця.

"Очікуються незначні ускладнення руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць", - йдеться у повідомленні.

Зазначимо, згідно із прогнозом синоптиків, 14 листопада 2018 на заході, у центрі, а також на півночі України очікується дощ з мокрим снігом, на решті території – без опадів, температура повітря вдень від -0 до +13.

У столиці України 14 листопада дощ з мокрим снігом, вдень від 0 до +2, вночі від -4 до -2. Вітер південно-східний, 7-12 м/сек.

Як писав Styler, народний синоптик Наталка Діденко розповіла, що в багатьох областях України очікується мокрий сніг і ожеледь.

"14 листопада у Київській, Житомирській, Чернігівській, Вінницькій областях та в західній частині Черкаської області очікується мокрий сніг, налипання мокрого снігу. На дорогах ожеледиця. У західній частині України очікується переважно дощ", - розказала синоптик.