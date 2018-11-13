Погода на сегодня: в Украине местами дождь с мокрым снегом, температура от -1 до +13

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В Киеве до +2, осадков не ожидается

Погода на сегодня: 13 ноября 2018 на большей части территории Украины осадков не ожидается, однако на востоке ожидается дождь с мокрым снегом, температура воздуха днем от -1 до +13. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Гидрометцентра при Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

Прогноз погоды в регионах на сегодня

По данным синоптиков, в западных областях без осадков, температура воздуха днем от +6 до +13, ночью от +2 до +4. На севере тоже без осадков, днем от +0 до +3, ночью от -8 до -4.

В центральной части днем от 0 до +4, ночью от -6 до -4. На востоке дождь, местами с мокрым снегом, днем от +3 до +6, ночью от -7 до -4. На юге температура днем от +2 до +6, ночью от -5 до 0.

В Крыму днем от +11 до +13, ночью от 1 до 4, без осадков.

Фото: прогноз погоды на 13 ноября

Погода в Киеве на сегодня

В столице Украины 13 ноября без осадков, днем от 0 до +2, ночью от -6 до -4. Ветер юго-восточный, 7-12 м/сек.