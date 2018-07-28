Синоптики предупреждают о ливнях и возможных подтоплениях в Киеве

Вероятность подтоплений в Киеве сохранится до конца дня

В Киеве сегодня, 28 июля, ожидаются сильные дожди, в связи с чем возможны подтопления. Об этом говорится в сообщении Киевской городской государственной администрации со ссылкой на Гидрометцентр.

Сообщается, что в ближайшее время и до конца суток в Киеве ожидается сильный дождь, возможны подтопления. Кроме того, по прогнозу синоптиков, сегодня в столице будет облачная погода с прояснениями, днем ​​кратковременные дожди, грозы, ветер восточный, 5-10 м/с, температура днем ​​от +26 до +28.

В связи с этим управление по вопросам чрезвычайных ситуаций Департамента городского благоустройства напоминает основные правила поведения в случае усиления ветра:

все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;

если вы оказались на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев;

в случае сильного ветра укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии;

избегать нахождения вблизи больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.

Напомним, ранее сообщалось, что непогода в Украине обесточила более 140 населенных пунктов.