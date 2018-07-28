Синоптики попереджають про зливи та можливі підтоплення в Києві

Вірогідність підтоплень у Києві збережеться до кінця дня

У Києві сьогодні, 28 липня, очікуються сильні дощі, в зв'язку з чим можливі підтоплення. Про це йдеться в повідомленні Київської міської державної адміністрації з посиланням на Гідрометцентр.

Повідомляється, що найближчим часом і до кінця доби у Києві очікується сильний дощ, можливі підтоплення. Крім того, за прогнозом синоптиків, сьогодні в столиці буде хмарна погода з проясненнями, вдень короткочасні дощі, грози, вітер східний, 5-10 м/с, температура вдень від +26 до +28.

У зв'язку з цим управління з питань надзвичайних ситуацій Департаменту міського благоустрою нагадує основні правила поведінки в разі посилення вітру:

всі вікна будинків щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;

якщо ви опинилися на вулиці, то триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;

у разі сильного вітру сховатися в найближчому будинку або природному укритті;

уникати знаходження поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч з ними автотранспорт.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що негода в Україні знеструмила більше 140 населених пунктів.