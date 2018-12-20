Синоптики предупреждают о лавинной опасности в Карпатах

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В высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей сохраняется снеголавинная опасность

В связи со снегопадом в высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей сегодня, 20 декабря, сохранится значительная опасность схода лавин (3 уровня). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Отметим, что по данным Укргидрометцентра, 20 декабря в высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей сохраняется снеголавинная опасность (3 уровень).

Напомним, в Карпатах по состоянию на утро 19 декабря 2018 года высота снежного покрова местами достигает 79 см.

Отметим, что 20 декабря 2018 на территории Украины без осадков, температура воздуха днем от -6 до +4.

По прогнозу синоптиков, на западе без осадков, температура воздуха днем от -1 до -5, ночью от -6 до -10. В северных областях днем от -2 до -6, ночью от -7 до -10. В центре днем от 0 до -4, ночью от -3 до -8. На востоке днем от 0 до -4, ночью от -1 до -7. На юге тоже без осадков, температура днем от -1 до +2, ночью от -1 до -6. В Крыму днем от +2 до +4, ночью от -1 до +1.