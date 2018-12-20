Синоптики попереджають про лавинну небезпеку в Карпатах

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У високогір'ї Івано-Франківської та східній частині Закарпатської областей зберігається сніголавинна небезпека

У зв'язку зі снігопадом у високогір'ї Івано-Франківської та східній частині Закарпатської областей сьогодні, 20 грудня, збережеться значна небезпека сходження лавин (3 рівня). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Зазначимо, що за даними Укргідрометцентру, 20 грудня у високогір'ї Івано-Франківської та східній частині Закарпатської областей зберігається сніголавинна небезпека (3 рівень).

Нагадаємо, в Карпатах станом на ранок 19 грудня 2018 року висота снігового покриву місцями досягає 79 див.

Зазначимо, що 20 грудня 2018 на території України без опадів, температура повітря вдень від -6 до +4.

За прогнозом синоптиків, на заході без опадів, температура повітря вдень від -1 до -5, вночі від -6 до -10. У північних областях вдень від -2 до -6, вночі від -7 до -10. В центрі вдень від 0 до -4, вночі від -3 до -8. На сході вдень від 0 до -4, вночі від -1 до -7. На півдні теж без опадів, температура вдень від -1 до +2, вночі від -1 до -6. У Криму вдень від +2 до +4, вночі від -1 до +1.