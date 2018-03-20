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Синоптики предупреждают о лавинной опасности в Карпатах

НовостиОбщество    20.03.2018 - 19:05
Фото: предупреждение о лавине (unsplash.com/Nicolas Cool)
Фото: предупреждение о лавине (unsplash.com/Nicolas Cool)

Возможно схождение лавин при низких дополнительных нагрузках

В Карпатах сегодня, 20 марта, сохраняется значительная снеголавинная опасность. Об этом сообщает пресс-служба Украинского гидрометцентра.

"20 марта в Карпатах, а 21 марта в горах Львовской и Ивано-Франковской областей сохраняется значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", - говорится в сообщении.

Снежный покров на большинстве крутых склонов закреплен умеренно или слабо. Возможно схождение лавин при низких дополнительных нагрузках.

Фото: предупреждение на 20 марта (meteo.gov.ua)

21 марта значительная снеголавинная опасность сохранится в горах Львовской и Ивано-Франковской областей. В высокогорье Закарпатской и горах Черновицкой области ожидается умеренная снеголавинная опасность.

Фото: предупреждение на 20 марта (meteo.gov.ua)

Отметим, сегодня, 20 марта, в горах спасатели из Ивано-Франковска нашли тело погибшего туриста.

"Принимаются меры по транспортировке тела к подножию горы Погорелец Верховинского района", - сообщили в ГСЧС.

Другие два туриста из группы - живы. Одного нашли спасатели, другой самостоятельно сошел в урочище Погорилец.

Напомним, ориентировочно 18 марта в горах Ивано-Франковской области сошла лавина. В результате инцидента жертв и ущерба нет.

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Теги: Карпаты, лавина, синоптики
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