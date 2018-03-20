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Синоптики попереджають про лавинну небезпеку в Карпатах

НовиниСуспільство    20.03.2018 - 19:05
Фото: попередження про лавину (unsplash.com/Nicolas Cool)
Фото: попередження про лавину (unsplash.com/Nicolas Cool)

Можливе сходження лавин при низьких додаткових навантаженнях

У Карпатах сьогодні, 20 березня, зберігається значна сніголавинна небезпека. Про це повідомляє прес-служба Українського гідрометцентру.

"20 березня у Карпатах, а 21 березня у горах Львівської та Івано-Франківської областей зберігатиметься значна сніголавинна небезпека (3 рівень)", - йдеться у повідомленні.

Сніговий покрив на більшості крутих схилів закріплений помірно або слабо. Можливе сходження лавин при низьких додаткових навантаженнях.

Фото: попередження на 20 березня (meteo.gov.ua)

21 березня значна сніголавинна небезпека збережеться у горах Львівської та Івано-Франківської областей. У високогір’ї Закарпатської та горах Чернівецької області очікується помірна сніголавинна небезпека.

Фото: попередження на 20 березня (meteo.gov.ua)

Зазначимо, сьогодні, 20 березня, у горах рятувальники з Івано-Франківська знайшли тіло загиблого туриста.

"Вживаються заходи щодо транспортування тіла до підніжжя гори Погорілець Верховинського району", - повідомили у ДСНС.

Інші два туристи з групи - живі. Одного знайшли рятувальники, інший самостійно зійшов в урочище Погорілець.

Нагадаємо, орієнтовно 18 березня у горах Івано-Франківської області зійшла лавина. У результаті інциденту жертв і збитків немає.

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Теги: Карпаты, лавина, синоптики
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