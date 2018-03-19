Синоптики попереджають про лавинну небезпеку в Карпатах

У Карпатах сьогодні, 19 березня 2018 року, очікується значна сніголавинна небезпека. Про це йдеться в повідомленні Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

"За даними Гідрометцентру, 19 березня в Карпатах очікується значна сніголавинна небезпека (3 рівень)", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше синоптики попереджали про погіршення погоди в Україні. Зокрема, у Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській, Полтавській, Дніпропетровській, Харківській, Одеській, Миколаївській областях прогнозується сильний сніг, снігові замети.

В Херсонській, Запорізькій, Донецькій областях мокрий сніг з дощем, місцями ожеледь, на півдні і сході країни пориви вітру 15-20 м/с. У ДСНС підкреслюють, що такі погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту в центральних областях і Прикарпатті, а також ускладнити роботу енергетичної, будівельної галузей та комунального господарства.