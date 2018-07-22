Синоптики попереджають про грозу та сильний вітер у Києві

Новини Суспільство 22.07.2018 - 09:46
Фото: гроза в Києві (РБК-Україна)
Фото: гроза в Києві (РБК-Україна)

У найближчі 3 години з утриманням до кінця дня 22 липня у Києві грози та шквали 15-20 м/с

В Києві, сьогодні, 22 липня, у найближчі 3 години з утриманням до кінця дня, очікуються грози, при грозах шквали 15-20 м/с. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Київської міської державної адміністрації (КМДА) з посиланням на Укргідрометцентр.

Зокрема, синоптики повідомляють про мінливу хмарність у столиці 22 липня, короткочасні дощі, в окремих районах град, вітер північно-західний, 5-10 м/с, температура близько +25.

Нагадаємо, раніше синоптики попередили про високий рівень пожежної небезпеки в окремих областях України 22-23 липня 2018 року.

Окрім того, в Укргідрометцентрі повідомляли, що у найближчу добу погоду в Україні визначатиме відносно тепла і волога повітряна маса. Суттєвого похолодання не буде, в деяких регіонах країни температура опуститься всього на один-два градуси.

 

Через негоду у Чернігові підтоплено 13 приватних дворів та підвали багатоповерхівок Синоптики попереджають про сильний вітер у Києві
Теги:  Київ,  Гідрометцентр,  Київ,  дожди,  гроза,  ветер  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС