Синоптики попереджають про грозу та сильний вітер у Києві

У найближчі 3 години з утриманням до кінця дня 22 липня у Києві грози та шквали 15-20 м/с

В Києві, сьогодні, 22 липня, у найближчі 3 години з утриманням до кінця дня, очікуються грози, при грозах шквали 15-20 м/с. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Київської міської державної адміністрації (КМДА) з посиланням на Укргідрометцентр.

Зокрема, синоптики повідомляють про мінливу хмарність у столиці 22 липня, короткочасні дощі, в окремих районах град, вітер північно-західний, 5-10 м/с, температура близько +25.

Нагадаємо, раніше синоптики попередили про високий рівень пожежної небезпеки в окремих областях України 22-23 липня 2018 року.

Окрім того, в Укргідрометцентрі повідомляли, що у найближчу добу погоду в Україні визначатиме відносно тепла і волога повітряна маса. Суттєвого похолодання не буде, в деяких регіонах країни температура опуститься всього на один-два градуси.