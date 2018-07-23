Синоптики попереджають про грозу в Києві

У столиці також можливий град і пориви вітру до 20 м/с

У Києві сьогодні, 23 липня 2018, очікується гроза, град і сильний вітер. Про це йдеться в повідомленні Київської міської державної адміністрації з посиланням на Гідрометцентр.

Повідомляється, що в Києві вдень буде хмарно з проясненнями, очікується короткочасний дощ, гроза, можливий град і шквалистий вітер 15-20 м/с. Вітер переважно північно-західний, 3-8 м/с, температура повітря від +23 до +25.

Управління з питань надзвичайних ситуацій Департаменту міського благоустрою нагадує основні правила поведінки в разі посилення вітру:

всі вікна будинків щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;

якщо ви опинилися на вулиці, тримайтеся подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;

у разі сильного вітру сховатися в найближчій будівлі або природному укритті;

уникати знаходження поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч з ними автотранспорт.

Нагадаємо, раніше синоптики попереджали про високий рівень пожежної небезпеки в окремих областях України 22-23 липня.