Синоптики попереджають про грозу в Києві

Новини Надзвичайні події 23.07.2018 - 10:22
Фото: у Києві очікується гроза (РБК-Україна)
Фото: у Києві очікується гроза (РБК-Україна)

У столиці також можливий град і пориви вітру до 20 м/с

У Києві сьогодні, 23 липня 2018, очікується гроза, град і сильний вітер. Про це йдеться в повідомленні Київської міської державної адміністрації з посиланням на Гідрометцентр.

Повідомляється, що в Києві вдень буде хмарно з проясненнями, очікується короткочасний дощ, гроза, можливий град і шквалистий вітер 15-20 м/с. Вітер переважно північно-західний, 3-8 м/с, температура повітря від +23 до +25.

Управління з питань надзвичайних ситуацій Департаменту міського благоустрою нагадує основні правила поведінки в разі посилення вітру:

  • всі вікна будинків щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;
  • якщо ви опинилися на вулиці, тримайтеся подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;
  • у разі сильного вітру сховатися в найближчій будівлі або природному укритті;
  • уникати знаходження поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч з ними автотранспорт. 

Нагадаємо, раніше синоптики попереджали про високий рівень пожежної небезпеки в окремих областях України 22-23 липня.

 

Погода на сьогодні: в більшості областей України очікуються дощі та грози, температура до +31
Теги:  Київ,  дожди,  гроза  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС