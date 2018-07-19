Синоптики попереджають про грозу у Києві

Новини Суспільство 19.07.2018 - 12:42
Ілюстративне фото (РБК-Україна)
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У найближчі 2-3 години у Києві очікується гроза

У Києві сьогодні, 19 липня 2018 року, у найближчі дві-три години з утриманням на кінця доби очікується гроза. Про це з посиланням на дані синоптиків повідомляє прес-служби Київміськдержадміністрації.

Так, киянам рекомендують щільно закрити вікна, а також прийняти з балконів речі, які можуть випасти.

"У найближчі 2-3 години з утриманням до кінця доби сьогодні, 19 липня, у столиці  очікується гроза", - йдеться у повідомленні.

У разі посилення вітру мешканцям столиці радять не підходити до ЛЕП і дерев та знайти укриття. Також не радять паркувати біля дерев авто.

Зазначимо, попередження про грози у Києві надходять вже кілька днів поспіль.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що сьогодні також гроза очікується на сході країни та у південних областях. 

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Теги:  гроза,  Київ  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС