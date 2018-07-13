Синоптики предупреждают о грозе в Киеве

Новости Общество 13.07.2018 - 15:51
Иллюстративное фото (РБК-Украина)
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Гроза в Киеве ожидается завтра

Синоптики предупреждают о грозе в Киеве завтра, 14 июля 2018 года. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Украинского гидрометцентра в Facebook.

Так, по информации украинских синоптиков, в Киеве завтра ночью осадков не ожидается, вместе с тем, днем в столице местами пройдет кратковременный дождь. Также ожидается гроза.

Температура воздуха в Киеве ночью составит от +16 до +18 градусов, днем столбики термометров поднимутся до +26 градусов тепла.

Синоптики предупреждают о грозе в Киеве

Напомним, ранее сообщалось, что сегодня, 13 июля, в Киеве также прогнозируется гроза.

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Теги:  Киев,  гроза  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС