Синоптики попереджають про грозу у Києві

Новини Суспільство 13.07.2018 - 15:51
Ілюстративне фото (РБК-Україна)
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Гроза у Києві очікується завтра

Синоптики попереджають про грозу у Києві завтра, 14 липня 2018 року. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Українського гідрометцентру у Facebook.

Так, за інформацією українських синоптиків у Києві завтра вночі опадів не очікується, разом з тим, вдень у столиці місцями пройде короткочасний дощ. Також очікується гроза. 

Температура повітря у Києві вночі становитиме від +16 до +18 градусів, вдень стовпчики термоментрів піднімутся до +26 градусів тепла.

Синоптики попереджають про грозу у Києві

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що сьогодні, 13 липня, у Києві також прогнозується гроза.

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