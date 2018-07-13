Гроза у Києві очікується завтра

Синоптики попереджають про грозу у Києві завтра, 14 липня 2018 року. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Українського гідрометцентру у Facebook.

Так, за інформацією українських синоптиків у Києві завтра вночі опадів не очікується, разом з тим, вдень у столиці місцями пройде короткочасний дощ. Також очікується гроза.

Температура повітря у Києві вночі становитиме від +16 до +18 градусів, вдень стовпчики термоментрів піднімутся до +26 градусів тепла.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що сьогодні, 13 липня, у Києві також прогнозується гроза.