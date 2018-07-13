В Киеве сегодня ожидается гроза

Температура днем в Киеве будет до +27

В Киеве сегодня, 13 июля, ожидается гроза. Об этом сообщает пресс-служба Украинского гидрометцентра.

Так, в столице возможна гроза. Также отмечается, что местами шквалы ветра 15-20 м/сек.



Сообщается, что в общем в столице переменная облачность, ожидаются кратковременные дожди. Температура днем будет до +27.

Напомним, что в Украине 13 июля ожидаются дожди с грозами и сильный ветер до 20 м/с.

Днем 13 июля в Украине, кроме восточных и большинстве южных областей, ожидаются грозы, а в северных и центральных областях местами шквалы 15-20 м/сек.

Также в течение 13 июля на реках бассейнов Сяна, Днестра (Львовская, Ивано-Франковская области) ожидается подъем уровней воды на 0,2 - 0,8 м. В местах прохождения сильных ливней возможно формирование значительного местного и склонного стока, в горах существует угроза образования отдельных селей, что может иметь опасные последствия.