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Синоптики предупреждают о грозе в Киеве

НовостиПроисшествия    16.06.2018 - 12:54
Фото: иллюстративное фото (twitter.com/kmda_official)
Фото: иллюстративное фото (twitter.com/kmda_official)

В Киеве сегодня ожидается гроза и сильные порывы ветра

В Киеве сегодня, 16 июня 2018 года, ожидается гроза и сильные порывы ветра. Об этом говорится в сообщении Киевской городской государственной администрации со ссылкой на Гидрометцентр.

Сообщается, что днем 16 июня в столице ожидается гроза, местами кратковременный дождь. Также сегодня в Киеве будет преобладать переменная облачность, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. При грозе порывы ветра будут достигать 15-20 м/с, температура днем от + 25 до +27.

Напомним, ранее сообщалось, что непогода в Украине обесточила почти 130 населенных пунктов.  Больше всего от ухудшения погодных условий пострадала Полтавская область. К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

 

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Теги публикации: Киев, гроза, синоптики  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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