Синоптики предупреждают о грозе в Киеве

В Киеве сегодня ожидается гроза и сильные порывы ветра

В Киеве сегодня, 16 июня 2018 года, ожидается гроза и сильные порывы ветра. Об этом говорится в сообщении Киевской городской государственной администрации со ссылкой на Гидрометцентр.

Сообщается, что днем 16 июня в столице ожидается гроза, местами кратковременный дождь. Также сегодня в Киеве будет преобладать переменная облачность, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. При грозе порывы ветра будут достигать 15-20 м/с, температура днем от + 25 до +27.

Напомним, ранее сообщалось, что непогода в Украине обесточила почти 130 населенных пунктов. Больше всего от ухудшения погодных условий пострадала Полтавская область. К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.