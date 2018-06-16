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Непогода в Украине обесточила почти 130 населенных пунктов

НовостиПроисшествия    16.06.2018 - 08:23
Фото: иллюстративное фото (facebook.com/theministryofdefence.ua)
Фото: иллюстративное фото (facebook.com/theministryofdefence.ua)

Больше всего от непогоды пострадала Полтавская область

В Украине в ночь на 16 июня в результате ухудшения погодных условий обесточены 129 населенных пунктов. Об этом говорится в сообщении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины.

Сообщается, что ночью 16 июня в результате ухудшения погодных условий (град, гроза, порывы ветра) обесточены 129 населенных пунктов в пяти областях, а именно: Полтавская - 57, Сумская - 47, Черкасская - 15, Киевская - 8 и Черниговская - 2 населенных пункта. К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Напомним, ранее синоптики предупреждали о пожарной опасности в Украине до 18 июня.  

"16-18 июня в южной части, восточных, Днепропетровской и Кировоградской областях сохранится чрезвычайный (5 класса) уровень пожарной опасности", - говорится в сообщении ГСЧС.

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Теги публикации: Гидрометцентр, ГСЧС, обесточен  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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