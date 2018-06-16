Социальные страницы
Курси валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

Синоптики попереджають про грозу в Києві

НовиниНадзвичайні події    16.06.2018 - 12:54
Фото: ілюстративне фото (twitter.com/kmda_official)
Фото: ілюстративне фото (twitter.com/kmda_official)

У Києві сьогодні очікується гроза і сильні пориви вітру

У Києві сьогодні, 16 червня 2018 року, очікується гроза і сильні пориви вітру. Про це йдеться в повідомленні Київської міської державної адміністрації з посиланням на Гідрометцентр.

Повідомляється, що вдень 16 червня у столиці очікується гроза, місцями короткочасний дощ. Також сьогодні у Києві переважатиме мінлива хмарність, вітер північно-східний, 5-10 м/с. Під час грози пориви вітру сягатимуть 15-20 м/с, температура вдень від + 25 до +27.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що негода в Україні знеструмила майже 130 населених пунктів. Найбільше від погіршення погодних умов постраждала Полтавська область. До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

 

У Києві вночі згорів приватний будинок, є загиблі
Теги публікації: Київ, гроза, синоптики  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
На трасі Харків-Дніпро власник покинув на дорозі елітний спорткар (фото, відео)
Скандальний артист має намір відмовитися від українського громадянства і стати мером Москви
Український Hyperloop: чиновники обіцяють квиток дешевше, ніж на звичайний поїзд
"Відпрацьовувати буду найближчих пару років": Ані Лорак загрузла у мільйонних боргах через своє шоу
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся