Синоптики попереджають про грозу в Києві

У Києві сьогодні очікується гроза і сильні пориви вітру

У Києві сьогодні, 16 червня 2018 року, очікується гроза і сильні пориви вітру. Про це йдеться в повідомленні Київської міської державної адміністрації з посиланням на Гідрометцентр.

Повідомляється, що вдень 16 червня у столиці очікується гроза, місцями короткочасний дощ. Також сьогодні у Києві переважатиме мінлива хмарність, вітер північно-східний, 5-10 м/с. Під час грози пориви вітру сягатимуть 15-20 м/с, температура вдень від + 25 до +27.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що негода в Україні знеструмила майже 130 населених пунктів. Найбільше від погіршення погодних умов постраждала Полтавська область. До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.