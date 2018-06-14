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Синоптики предупреждают о грозах на западе Украины

НовостиОбщество    14.06.2018 - 08:26
Фото: иллюстративное фото (УНИАН)
Фото: иллюстративное фото (УНИАН)

На западе также ожидаются сильные дожди и шквалы

На западе Украины сегодня, 14 июня 2018 года, ожидаются грозы и местами шквалы. Об этом говорится в сообщении Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Сообщается, что в западных, Житомирской и Винницкой областях ожидаются грозы, местами шквалы 15-20 м/с и град. Кроме того, в Закарпатской, Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Черновицкой, днем в Винницкой и Хмельницкой областях возможны сильные дожди.

Напомним, вчера на Закарпатье объявили штормовое предупреждение. Также накануне в Украине было обесточено почти 240 населенных пунктов в результате ухудшения погодных условий. Кроме того, в Иршавском и Тячевском районах Закарпатья были повреждены кровли 194 частных домов и 22 объектов социального назначения в восьми населенных пунктах.

 

Погода на сегодня: в Украине дожди с грозами, температура до +34
Теги публикации: ГСЧС, гроза, синоптики  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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