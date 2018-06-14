Синоптики попереджають про грози на заході України

На заході також очікуються сильні дощі та шквали

На заході України сьогодні, 14 червня 2018 року, очікуються грози та місцями шквали. Про це йдеться в повідомленні Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Повідомляється, що в західних, Житомирській і Вінницькій областях очікуються грози, місцями шквали 15-20 м/с та град. Крім того, у Закарпатській, Львівській, Тернопільській, Івано-Франківській, Чернівецькій, вдень у Вінницькій і Хмельницькій областях можливі сильні дощі.

Нагадаємо, вчора на Закарпатті оголосили штормове попередження. Також напередодні в Україні було знеструмлено майже 240 населених пунктів в результаті погіршення погодних умов. Крім того, в Іршавському і Тячівському районах Закарпаття були пошкоджені покрівлі 194 приватних будинків і 22 об'єктів соціального призначення у восьми населених пунктах.