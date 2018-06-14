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Синоптики попереджають про грози на заході України

НовиниСуспільство    14.06.2018 - 08:26
Фото: ілюстративне фото (УНІАН)
Фото: ілюстративне фото (УНІАН)

На заході також очікуються сильні дощі та шквали

На заході України сьогодні, 14 червня 2018 року, очікуються грози та місцями шквали. Про це йдеться в повідомленні Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Повідомляється, що в західних, Житомирській і Вінницькій областях очікуються грози, місцями шквали 15-20 м/с та град. Крім того, у Закарпатській, Львівській, Тернопільській, Івано-Франківській, Чернівецькій, вдень у Вінницькій і Хмельницькій областях можливі сильні дощі.

Нагадаємо, вчора на Закарпатті оголосили штормове попередження. Також напередодні в Україні було знеструмлено майже 240 населених пунктів в результаті погіршення погодних умов. Крім того, в Іршавському і Тячівському районах Закарпаття були пошкоджені покрівлі 194 приватних будинків і 22 об'єктів соціального призначення у восьми населених пунктах.

 

Погода на сьогодні: в Україні дощі з грозами, температура до +34
Теги публікації: ДСНС, гроза, синоптики  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс доллара, новини України, ООС
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