Синоптики попереджають про грози в Україні

В Івано-Франківській області очікуються сильні дощі

В Україні сьогодні, 24 липня, очікуються грози та сильні дощі. Про це йдеться в повідомленні Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Повідомляється, що, за даними Гідрометцентру, 24 липня вдень в Україні очікуються грози, вранці та вдень на Прикарпатті сильні дощі. У Київській області вдень 24 липня теж очікуються грози.

Нагадаємо, як раніше повідомляло РБК-Україна, в країні сьогодні очікуються грози і короткочасні дощі.

"24 липня в Україні вночі місцями, вдень скрізь короткочасні дощі, грози; на Прикарпатті та півночі Лівобережжя, вдень місцями сильні дощі", - йдеться в повідомленні.

За даними синоптиків, на півдні та заході очікується до +27, на решті території до +31, вночі до +19, а на узбережжі морів до +23.

Крім того, наголошується, що дощі та грози очікуються в Київській області: вночі місцями, вдень скрізь. Денна температура становитиме до +25, вночі до +19.