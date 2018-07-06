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Синоптики предупреждают о грозах и шквалах в Украине

НовостиОбщество    06.07.2018 - 14:14
Иллюстративное фото (РБК-Украина)
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Грозы и шквалы ожидаются сегодня в западных областях Украины

Синоптики предупреждают о грозах и шквалах в Украине 6-7 июля 2018 года. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Укргидрометцентра.

"До конца суток 6 июля в западных, 7 июля в западных, Харьковской, днем и в центральных и Одесской областях местами грозы и шквалы 15-20 м/с", - говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что с 7 по 9 июля в Донецкой и Запорожской областях, а также большинстве районов Днепропетровской, Кировоградской, Харьковской и Черкасской областей ожидается чрезвычайная пожарная опасность (5 класса).

Фото: в Украине ожидаются грозы и шквалы (meteo.gov.ru)

Напомним, ранее сообщалось, что чрезвычайный уровень пожарной опасности будет и сегодня, 6 июля.

Погода на сегодня: в Украине ожидаются дожди, температура до +29 Погода на сегодня: в Украине преимущественно без осадков, температура до +29
Теги публикации: Гидрометцентр, гроза  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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