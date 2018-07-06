Грозы и шквалы ожидаются сегодня в западных областях Украины

Синоптики предупреждают о грозах и шквалах в Украине 6-7 июля 2018 года. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Укргидрометцентра.

"До конца суток 6 июля в западных, 7 июля в западных, Харьковской, днем и в центральных и Одесской областях местами грозы и шквалы 15-20 м/с", - говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что с 7 по 9 июля в Донецкой и Запорожской областях, а также большинстве районов Днепропетровской, Кировоградской, Харьковской и Черкасской областей ожидается чрезвычайная пожарная опасность (5 класса).

Фото: в Украине ожидаются грозы и шквалы (meteo.gov.ru)

Напомним, ранее сообщалось, что чрезвычайный уровень пожарной опасности будет и сегодня, 6 июля.