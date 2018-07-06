Синоптики предупреждают о высоком уровне пожарной опасности в Украине

Сегодня в Украине сохранится чрезвычайная пожарная опасность 5 класса

Синоптики предупреждают о высоком уровне пожарной опасности, которая удержится в Украине сегодня, 6 июля 2018 года. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Так, по информации синоптиков, сегодня в Украине сохранится чрезвычайная пожарная опасность 5 класса. Такой уровень пожарной опасности сегодня ожидается в Донецкой и Запорожской областях, а также в большинстве районов Днепропетровской и Кировоградской областей.

Напомним, ранее сообщалось, что сегодня на большей части территории Украины ожидаются дожди с грозами, температура воздуха поднимется до +29.

Отметим, по информации Укргидрометцентра, 25% территории страны на данный момент охвачена засухой. В частности, засуха затронула юго-восток страны - преимущественно Запорожскую, Херсонскую, а также Харьковскую области.